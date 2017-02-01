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破解冬季洗澡危机有招数

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2017-02-01快乐老人报-枫网
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核心提示：“在寒冷的冬季，没有什么比洗个热水澡，更让人舒服的事儿了。可你真的会正确洗澡吗？当心，洗澡方式不当也会致癌！”最近，这个消息突然一下把很多人的朋友圈刷屏了。这是真的吗？

　　“在寒冷的冬季，没有什么比洗个热水澡，更让人舒服的事儿了。可你真的会正确洗澡吗？当心，洗澡方式不当也会致癌！”最近，这个消息突然一下把很多人的朋友圈刷屏了。这是真的吗？

　　1 洗澡致癌几乎不可能出现

　　让我们一起来看看消息中洗澡致癌的理由：自来水中加入氯气杀菌消毒，但伴随产生的氯仿是致癌物。冬季，热水不停地往身上冲，水中的致癌物质经过加热后挥发，经由呼吸道大量进入人体。在密闭空间洗澡超过13分钟，人体吸入的致癌物质就越多，洗得越久致癌的可能性就越高。另外在搓澡时，用力的搓洗会使脆弱的表皮受损，细菌真菌趁虚而入，日积月累会引发皮肤癌！

　　果真如此吗？武汉大学中南医院肿瘤科主任熊斌表示，自来水中的氯气在高温下确实会挥发，但氯的含量相对较低，并且国家对添加氯的标准有严格限制，自来水中的氯对人体没有什么影响。“洗热水澡时间过长致癌”几乎不可能出现。皮肤癌的发生大多数与紫外线或放射线的过度照射有关，而且更“偏爱”白种人，在我国的发病率较低，从未听说搓澡用力过度会导致皮肤癌。

　　2 注意6点洗澡不伤身

　　不过熊斌表示，虽然洗澡与癌症之间并无直接联系，但冬季洗热水澡时间确实不宜过长。最好不要超过15分钟，尤其是年老体弱者，以防引发心血管方面的问题。老年人洗澡除了要控制时间，还要注意哪些？

　　最好选择淋浴 老人洗澡最好选择淋浴，因为常泡澡易出汗，增加心脑血管疾病的几率，老人一个月泡1次足够。另外，老人尽量在家里洗澡，如果要去公共浴室，一定要有家人陪同。

　　冬天洗澡40℃最适合  洗澡水温，冬天40℃左右比较合理，夏天25℃比较合理。水太烫会破坏皮肤表面油脂，加速皮肤干燥。

　　洗澡次数不能过勤  老人皮肤薄，经常洗澡，会让皮肤变得更干。因此，老人一般5天左右洗一次澡就可以了，而且随着年龄增大，洗澡间隔还可以适当拉长。值得提醒的是，经常运动或有心血管疾病的老人，运动后擦擦就行了，没必要立刻洗澡。

　　不要紧闭门窗  卫生间面积狭小，洗澡过程中温度升高，可能会导致缺氧，因此，老人洗澡时，记得打开排风扇，千万不要让自己处于一个密闭的状态。也不要锁住浴室的门，以防出事时无法及时施救。如果老人洗澡超过半小时，家人一定要查看。

　　选择滋润型沐浴用品 沐浴液一定不能选择碱性的，避免过分去油脂，建议选择滋润型的沐浴用品。沐浴后最好涂一层可以润肤、保湿的护肤品。

　　先洗脸再洗头  洗澡三部曲，先从脸开始，然后再洗澡，最后洗头。因为我们刚开始洗澡，温度上升，毛孔都张开了，如果最后洗脸，积累了一天的脏东西就会趁机进入到脸部，痘痘就会找到你了。而最后洗头可以让头发在蒸汽中得到很好滋润。

　　3 洗前先热身

　　建议老人冬季洗澡前应做好这些准备：1.保暖。洗澡前最好先做5分钟热身运动，如原地踏步、扭腰、搓脚、按摩涌泉穴等，并提前5分钟打开浴霸。2.补水。洗澡时，可带500毫升左右的温开水进浴室，以便口渴时及时补水。3.补充能量。浴室环境闷热，会消耗掉人体一部分能量，加上洗澡时新陈代谢较快，易出现饥饿感。因此，洗澡前应吃点东西，保持五六分饱的状态为宜。4.带个木头小板凳。洗澡时带个小板凳，站累了可以坐着洗，既省体力，又不用担心会滑倒。5.洗澡前，要确保身体没有任何不适。刚吃完饭、服完药，或是感到困顿、身体乏力、头晕恶心时，应休息一会儿再洗澡，血压低、发烧时不洗澡。

　　4 做好沐浴后续工作

　　最后，洗完澡一定要做好后续工作。

　　首先，慢起。刚洗完澡血液供应最易出问题，如果动作太猛，容易供血不足，导致严重的心脑血管事件。有冠心病、高血压的老年人需特别注意，最好提前将速效救心丸含于舌下。高血压患者，洗澡前半小时可服1丸硝酸甘油。

　　其次，穿暖。洗完澡后要戴好帽子，穿好衣服再出来，以防受凉。

　　再次，喝足。最好是茶水，以更好地补充体内丢掉的水分。洗澡易让肌体缺水，使血黏稠度增加，有发生脑血管疾病的危险。

　　最后，歇好。洗澡后应休息30分钟左右，可在床上坐会儿，以恢复体力和心力，避免心脏出现不适症状。

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

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