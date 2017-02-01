核心提示：动起来！久坐不动真的会加速衰老！研究发现，久坐的人细胞的端粒更短，端粒是ＤＮＡ末端的小帽子，可以保护染色体，并且随着年龄增长会变得越来越短。

来自加州大学圣地亚哥分校的研究人员证明每天中等或强烈运动时间低于30分钟或者久坐超过10个小时的老年妇女的细胞比那些坐的时间更短的人的生物学年龄大8岁。这项研究近期发表在《American Journal of Epidemiology》上，他们发现久坐的人细胞的端粒更短，端粒是DNA末端的小帽子，可以保护染色体，并且随着年龄增长会变得越来越短。

动起来！研究发现久坐不动真的会加速衰老！



随着细胞衰老，端粒通常会变短，健康因素如肥胖、吸烟等会加速端粒变短。端粒缩短涉及心脑血管疾病、糖尿病及许多肿瘤。

“我们的研究发现久坐会加速端粒酶的缩短，而我们认为的年龄往往与生物年龄不一致。”研究领导者、圣地亚哥分校医学院家庭医学和公共卫生Aladdin Shadyab博士说道。Shadyab和他的研究团队认为他们是第一个客观地检测到久坐和运动是如何影响年龄标记物的研究团队。

共计1500名64-95岁之间的妇女参加了这项研究，她们是更大型的国家纵向研究——“妇女健康倡议”的部分参与者，该研究主要研究绝经妇女慢性疾病的决定因素。参与者完成了Shadyab和他的研究团队设计的调查问卷，为了连续几天跟踪她们的运动状况，他们在参与者右髋携带一个加速器。

Shadyab说道：“我们发现那些久坐的妇女如果每天运动超过30分钟，他们的端粒就不会变得更短，这是国家推荐的运动标准。但是关于运动好处的研究应该从人年轻时开始追踪，我们认为体育活动应该是我们的日常活动，就算我们已经到了80高龄。”Shadyab认为下一步的研究将检测运动如何影响年轻男性的端粒长度。