贾母寿而康因会吃会喝会玩

核心提示：美国旧金山歌剧院14日表示，英文版歌剧《红楼梦》将于9月8日登上中国内地舞台。大观园众多人中，最长寿的非贾母莫属。贾母享寿83岁，而且还很健康：脑子好，不糊涂；身体好，能走动；皮肤好，容颜靓……她有三个秘诀：会吃、会喝、会玩。
美国旧金山歌剧院14日表示，英文版歌剧《红楼梦》将于9月8日登上中国内地舞台。大观园众多人中，最长寿的非贾母莫属。贾母享寿83岁，而且还很健康：脑子好，不糊涂；身体好，能走动；皮肤好，容颜靓……她有三个秘诀：会吃、会喝、会玩。
《红楼梦》里描写贾母饮食的情节特别多，其中有道菜叫牛乳蒸羊羔。牛乳蒸羊羔对缓解疲倦乏力有帮助。牛乳（牛奶）具有滋润、滋养的作用；羊肉有补髓益精、温中带下的作用。牛乳蒸羊羔非常适合元气虚衰、气虚不足的老年人。
贾母对茶也很有研究。第四十一回中，她不吃六安茶，而选择老君眉。从茶的种类来分，六安瓜片是绿茶，老君眉是白茶。首先，白茶比绿茶味道淡；第二点，因为贾母中午宴请刘姥姥，“吃了酒肉”，酒肉易生内热，所以要消食化积。白茶不经炒制，生茶芽阴干或晾干，所以它比绿茶要凉，清热作用更强。体质偏于虚寒的人不建议喝白茶；如果非要喝，可以在白茶里放点枸杞。
大家有没有发现，贾母不管做什么，身边总是围绕着一群孩子。此外，贾母的反应能力和年轻人不相上下。人老了，身体机能下降最明显的是脑力，贾母一方面通过与年轻人接触，使心态保持愉悦；另一方面，也和年轻人一起，玩各种游戏。想要延缓脑力退化可以试试背数字。比如“63284589771”，正着背完，再倒着背。另外还是要多参加社会活动，如广场舞、合唱团、书画班等等。（江苏省南京市中医院主任中医师 张晓甦）
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