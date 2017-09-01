高血压患者秋季该如何穿衣？

核心提示：中秋临近，早晚温差变大，高血压患者应该注意随着气温增减衣服，以免因为温度变化而影响血液循环，造成血压升高。
中秋临近，气温也逐渐降低，早晚温差变大，高血压患者应注意增加衣服，因为秋冬季节是冠心病、脑中风等心脑血管疾病的高发期。不过，并不是说让高血压患者纯粹的添衣，而是要根据气候变化增减衣物。
1.衣领要宽
高血压患者应选择衣领宽松的衣服，因为颈部两侧是颈动脉窦，它对外来的刺激相当敏感，当受到机械性压迫或牵拉时，会引起血压下降、心跳减慢，导致脑部血液暂时减少或中断而发生晕厥。
2.裤带要松
高血压患者裤带宜松，最好不用收缩拉紧的皮带，而是采用吊带式。因为裤带太紧会导致腹腔压力增大，使腰以下部位的血液流动缓慢，血栓容易聚集。
3.鞋袜要宽松
高血压患者鞋、袜的选择要以宽松舒适为度，有高血压可以多穿布鞋。如果鞋子太小太紧，会妨碍脚部血液流动，造成血压升高。
百岁老人们都经历过生活艰苦的岁月，年轻时很少吃精白米面，如今即使生活条件改善了，喜欢吃粗粮的习惯没有变。详情...
茶虽然有一定的功能作用，但对老年人而言，饮茶需讲究一定的原则。例如，饮茶不宜过浓，浓茶所含咖啡因往往过量，造成心动过速、心律不齐详情...
生活质量提高了，平均寿命逐年增加，想要保持这状态，老年人就要懂得如何进行健康养生，别让健康的身体因为不正确的保健措施而受到伤害。详情...
六一儿童节是充满欢声笑语的一个节日，它的专属性会…… [详细]
饮茶也是一门学问，不仅要分季节饮茶，还要依据个人…… [详细]
肺功能失常是一种很常见的健康现象，肺功能失常引起…… [详细]
大多数夫妻的备孕都需要一个过程，为了尽量缩短备孕…… [详细]
每年11月中旬左右，北方地区都会开始室内供暖，但随…… [详细]
自立秋以来小编跟大家介绍过几道关于胡萝卜以及山药…… [详细]
本期是由三公仔小儿七星茶联合39育儿为您推出的参与…… [详细]