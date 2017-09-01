39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 老人 > 老人保健 > 正文
综合
问医生

高血压患者秋季该如何穿衣？

老人文章排行榜
2017-09-1539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：中秋临近，早晚温差变大，高血压患者应该注意随着气温增减衣服，以免因为温度变化而影响血液循环，造成血压升高。

　　中秋临近，气温也逐渐降低，早晚温差变大，高血压患者应注意增加衣服，因为秋冬季节是冠心病、脑中风等心脑血管疾病的高发期。不过，并不是说让高血压患者纯粹的添衣，而是要根据气候变化增减衣物。

　　1.衣领要宽

高血压患者秋季该如何穿衣？

　　高血压患者应选择衣领宽松的衣服，因为颈部两侧是颈动脉窦，它对外来的刺激相当敏感，当受到机械性压迫或牵拉时，会引起血压下降、心跳减慢，导致脑部血液暂时减少或中断而发生晕厥

　　2.裤带要松

　　高血压患者裤带宜松，最好不用收缩拉紧的皮带，而是采用吊带式。因为裤带太紧会导致腹腔压力增大，使腰以下部位的血液流动缓慢，血栓容易聚集。

　　3.鞋袜要宽松

　　高血压患者鞋、袜的选择要以宽松舒适为度，有高血压可以多穿布鞋。如果鞋子太小太紧，会妨碍脚部血液流动，造成血压升高。

十年之内患上心血管病的风险有多高

扫码或关注微信公号jjkkxxg
回复【风险】即可测试

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

高血压 秋季穿衣

我来评论

已有0人评论  查看评论

老人热讯

老人保健 老人饮食 老人心理

老人保健 老人保健
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全

特别推荐

更多>>
  • 长寿老人为何多在农村 长寿老人为何多在农村

    百岁老人们都经历过生活艰苦的岁月，年轻时很少吃精白米面，如今即使生活条件改善了，喜欢吃粗粮的习惯没有变。

    详情...
  • 老年人饮茶掌握大原则 老年人饮茶掌握十原则

    茶虽然有一定的功能作用，但对老年人而言，饮茶需讲究一定的原则。例如，饮茶不宜过浓，浓茶所含咖啡因往往过量，造成心动过速、心律不齐

    详情...
  • 老年人养生保健新观念 老年人养生保健新观念

    生活质量提高了，平均寿命逐年增加，想要保持这状态，老年人就要懂得如何进行健康养生，别让健康的身体因为不正确的保健措施而受到伤害。

    详情...

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
疾病 保健 药品 饮食 问答 一周健康热点 老人热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈