高血压患者秋季该如何穿衣？

核心提示：中秋临近，早晚温差变大，高血压患者应该注意随着气温增减衣服，以免因为温度变化而影响血液循环，造成血压升高。

中秋临近，气温也逐渐降低，早晚温差变大，高血压患者应注意增加衣服，因为秋冬季节是冠心病、脑中风等心脑血管疾病的高发期。不过，并不是说让高血压患者纯粹的添衣，而是要根据气候变化增减衣物。

1.衣领要宽

高血压患者应选择衣领宽松的衣服，因为颈部两侧是颈动脉窦，它对外来的刺激相当敏感，当受到机械性压迫或牵拉时，会引起血压下降、心跳减慢，导致脑部血液暂时减少或中断而发生晕厥。

2.裤带要松

高血压患者裤带宜松，最好不用收缩拉紧的皮带，而是采用吊带式。因为裤带太紧会导致腹腔压力增大，使腰以下部位的血液流动缓慢，血栓容易聚集。

3.鞋袜要宽松

高血压患者鞋、袜的选择要以宽松舒适为度，有高血压可以多穿布鞋。如果鞋子太小太紧，会妨碍脚部血液流动，造成血压升高。