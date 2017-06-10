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106岁老人装上心脏起搏器

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2017-06-10健康时报
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核心提示：出生于1911年的施老先生在复旦大学附属华东医院接受了心脏起搏器植入手术，成为该院又一位重获新生的超高龄百岁老人。

　　5月5日，出生于1911年的施老先生在复旦大学附属华东医院接受了心脏起搏器植入手术，成为该院又一位重获新生的超高龄百岁老人。

　　5月3日，华东医院医生在对施老先生听诊时发现，他心脏跳动明显趋缓，随后安排的24小时动态心电图监测显示，老人平均每分钟心跳仅有30余次，且有心脏停跳的情况发生，为III度房室传导阻滞，心脏随时可能罢工。

　　面对如此高龄，同时患有糖尿病、高血压、冠心病、肾功能不全、主动脉多发性动脉瘤的患者，华东医院院长俞卓伟召集多学科专家会诊，决定为其植入永久性心脏双腔起搏器。术后，施老先生的心脏恢复活力，目前老人已可下床活动。华东医院每年为90岁以上的住院患者做手术超过100例。

　　需要注意的是，北京阜外医院心血管内科副教授王靖提醒，装起搏器三个月前后事最多，要格外注意。

　　3个月内别活动肩关节：装完起博器后，3个月内不要过多活动装有起搏器那侧的肩关节，以免电极脱位，影响起博器功效。3个月后电极会和心脏长在一起，稳定性增强，可自由活动手臂。但不要把限制活动理解为禁止活动，尤其是老年患者术后三个月内几乎不敢活动手术侧肢体，最终形成肩周炎，导致后期肩关节活动严重受限。

　　3个月后到医院调参数：患者出院3个月后，需要到医院调整起搏器的参数，以确保起搏器有效工作，同时别忘记到病房取回自己起搏器的担保卡片，上面有植入起搏器的型号、担保年限、植入的术者名字等，以方便日后使用。之后，可以根据患者使用情况，1~2年再来医院调整1次起搏器。

　　显示没电后还能用3个月：对起搏器进行调整时，如果显示没电后(建议更换)至少还能正常使用3个月，这3个月内不会有不适，但要尽快院更换起搏器。

　　如果过了3个月仍没有更换电池，起搏器会按照最省电模式工作，比如双腔起搏可能变成单腔的，或变成固定起搏频率而不同于以往调整好的频率，有些患者会有明显不适感。起搏器距离担保期还有1年就应缩短调整时间，比如半年1次;过了担保期还有电，应3~6个月调整1次。装完起搏器，不要以为没电了就要换电池，毕竟它不是收音机。起搏器电极多数能够应用20年左右，多数病人不需要重新换电极。

　　

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