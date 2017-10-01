老人养生保健“十六字诀”

核心提示：老年人身体抵抗力弱，日常更要注意养生。老人养生，一定要牢记“十六字诀”。

四时有序

人们根据春温、夏热、秋凉、冬寒等四季变化，总结出春生、夏长、秋收、冬藏的发展规律。中医认为，人体在四季中也有这种生、长、收、藏的规律。人们的生活起居和思想情绪都要求适应这种规律。一般说来，春回大地，气候转暖，阳气生发，万物发萌，此时气候乍热风气盛，老年人之宿疾最易复发，要防止风邪侵袭，预防感冒以及气管炎的发作。老年人可以适当地踏青散步，让身体沐浴在春光之中，接受微风的拂煦，吸收大自然的活力。

夏季日照长，阳光充沛，万物生长旺盛。如能适应夏季气候，正确调养，人们就可以使机体积蓄充足的阳气，从而提高人体的抵抗能力，为适应冬季的严寒气候做好准备。夏季暑气逼人，老人应注意避暑，不宜过于贪凉。老人要经常洗澡，以使皮肤疏松，体内的阳热之气得以发泄，同时炎热气候下要调息静心，避免发怒。

秋季气候转凉，天高气爽，燥气较盛，须防秋燥。深秋时期，秋风劲急，万物萧条，此时老人活动相应地逐渐减少，注意收敛神气，为身体内部阳气的潜藏做好准备。

冬季天寒地冻，草木凋零，万物闭藏，阴寒之气较盛，老人更需避寒保暖，以维护阳气不使外泄，锻炼亦应以室内为主，随时注意养精蓄锐，从而迎接来年春天之升发。

起居有时

起居作息有常，遵循生活规律，也是强身延年的关键。《素问·四气调神大论》就有季节卧起早晚之宜，春季“夜卧早起，广步于庭”，夏季“夜卧早起，无厌于日”，秋季“早卧早起，与鸡俱兴”，冬季“早卧晚起，必待日光”。这是指人的起居，要符合季节、气候的变化。一天之中，无论工作、学习还是娱乐也要合理安排，这样不仅能提高工作效率，且能增加生活的情趣。

目前我国老年人实行离退休制度。由于从紧张的工作中忽然进入休息状态，一时难以适应，往往会感到生活单调寂寞。此时应根据自己的工作及新的生活环境的特点，给自己制定有意义的作息时间表，进行一些社会调查咨询、写回忆录、学点书法等，使之脱离寂寞单调感。

饮食有节

“节”是节制、节律，饮食质和量太过或不足，饮食无定时，均可谓之不节。老年人肠胃功能减弱，饮食一定要有节制，适时适量，饥饱适中。切忌暴饮暴食或节制过度。老年人的饮食种类与调配上要合理，认为《黄帝内经》中“五谷为养，五畜为益，五菜为充”就是说主食、肉类、蔬菜都能养人，有益身体，饮食要多样化，以清淡可口、易于消化、营养丰富的饮食为宜。对生冷、辛燥之品，应少食。至于老年人饮酒，高师主张须“勿令致醉”，嗜酒过度，久之可以成为酒癖、酒疽等病。

运动有法

老年人一般好静不好动，而生命又在于运动，因此必须劳逸适度。高师指出，老年人不宜强度大的劳动，但进行轻微的劳动、运动是十分必要的。如打太极拳、八段锦或练习剑术等，都可以坚持，这样既可以健身，又可以防病。有的老年人长期练太极拳，高血压病得到控制。假如体质较弱者，可采用散步、养花等，锻炼时应量力而行，循序渐进，持之以恒，久而必见功效。

总之，采用正确的运动方法，是增强体质、预防疾病的一种积极方法，对于延年益寿将大有裨益。